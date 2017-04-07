走失2天 女深夜路口發抖

女子走失從嘉義流浪到雲林，員警關懷將她帶回警所，並連絡家人帶回。（許素惠翻攝）

25歲朱姓少婦有精神障礙，2天前離家從嘉義流浪到雲林虎尾，家人遍尋不著，虎尾警分局東屯派出所副所長譚奇傑、警員王介男深夜巡邏，見她在路口徘徊發抖，狀似受到驚嚇樣子，為保護其安全，立即請她到派出所。

員警雖細心詢問，但她一直不發一語，經多方查詢，才得知她的身分，通知家人帶回。

(中時)