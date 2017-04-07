蝶戀花友力通運無牌載客 古坑扣2遊覽車
蝶戀花賞櫻團事故所屬友力通運遊覽車，已遭吊銷牌照，雲林監理站及公路警察今天在國道三號古坑服務區，查扣其中2車載客上路，依法開罰，搭車出遊的民防人員換車繼續行程。
蝶戀花賞櫻團今年2月國道翻車重大事故，交通部撤銷遊覽車所屬友力通運公司營業執照，並吊銷公司旗下100多家遊覽車牌照，許多靠行駕駛提出行政訴訟中，但是上午在國道服務區卻傳出載客上路情事。
交通部公路總局雲林監理站會同公路警察，在國道三號高速公路古坑服務區，查獲2部屬於友力通運的遊覽車，搭載民防人員3天2夜旅遊，當場查扣車輛，並以道路交通管理處罰條例開罰。
雲林監理站站長吳孟峰指出，監理人員是利用小電腦稽查遊覽車的車牌號碼時，發現2部屬友力通運遊覽車，司機資格沒問題，但車子已註銷牌照卻違法上路，當場依法扣車開罰。
據靠行的開車司機表示，蝶戀花事故後，100多部遊覽車受波及，他駕駛的遊覽車車主靠行，事故發後生計受損，他們也是受害者；至於乘客則反映不知遊覽車無牌照，出遊行程延誤不要緊，安全最重要。1060407
(中央社)
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