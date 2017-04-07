不是對牛彈琴 靈犬琴韻伴我心
沉醉在悠揚與觸動心弦的樂音，不是萬物之靈的專利，具有靈性的狗狗，也是懂得鑑賞而且會跟著打節拍，拍拍都能落在正拍上的「愛樂者」。
擅長弦樂器的高手傳契（Trench）有個「小女朋友」楓葉（Maple），傳契在IG貼文指出，楓葉是他最忠實的聽眾也是永遠不會變心又懂音樂的靈魂伴侶，不論到哪裡楓葉都跟緊緊，就算在雪地裡彈古典吉他，楓葉依然寸步不離。
楓葉其實是毛色如奶油花生的忠狗，只要傳契的手指撥弄六弦發出的共鳴，不論是鄉村或抒情曲風，楓葉耳朵貼著從音箱流瀉的琴韻，冥想的表情似乎在說牠懂得。
而楓葉能跟上傳契的節奏，伸著腳掌或握著鼓棒擊打拍子，有板有眼可說是達樂團水準。1060407
(中央社)
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