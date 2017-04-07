習近平邀川普訪陸 陸：高層交往有意義
針對美國總統川普接受中國大陸國家主席習近平邀請訪陸，大陸外交部發言人華春瑩今天說，大陸認為兩國高層保持密切交往、順暢的溝通，對中美關係順利發展有重要意義。
至於「川習會」目前的具體進展，華春瑩並未正面回答，僅說從中美雙邊關係的角度來看，中國大陸希望這次會晤有利於增進中美兩國間的相互了解，推進兩國合作，為未來中美關係發展作出規劃和指明方向。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。
華春瑩說，川普當選及就任美國總統以來，中美雙方保持著密切的交往和溝通。中國大陸認為，高層保持密切的交往、順暢的溝通，對保證中美關係健康順利發展是「具有重要意義的」。
她表示，中國大陸一直非常重視中美兩國高層之間保持密切的交往。大陸相信，這種密切的高層交往對不斷地增進中美之間相互了解、相互信任、擴大合作都是有利的。
華春瑩說，在以前的幾次通話中，雙方領導人（川普與習近平）也都同意要繼續保持密切的交往。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。