習近平邀川普訪陸 陸：高層交往有意義

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針對美國總統川普接受中國大陸國家主席習近平邀請訪陸，大陸外交部發言人華春瑩今天說，大陸認為兩國高層保持密切交往、順暢的溝通，對中美關係順利發展有重要意義。

至於「川習會」目前的具體進展，華春瑩並未正面回答，僅說從中美雙邊關係的角度來看，中國大陸希望這次會晤有利於增進中美兩國間的相互了解，推進兩國合作，為未來中美關係發展作出規劃和指明方向。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩說，川普當選及就任美國總統以來，中美雙方保持著密切的交往和溝通。中國大陸認為，高層保持密切的交往、順暢的溝通，對保證中美關係健康順利發展是「具有重要意義的」。

她表示，中國大陸一直非常重視中美兩國高層之間保持密切的交往。大陸相信，這種密切的高層交往對不斷地增進中美之間相互了解、相互信任、擴大合作都是有利的。

華春瑩說，在以前的幾次通話中，雙方領導人（川普與習近平）也都同意要繼續保持密切的交往。1060407

(中央社)