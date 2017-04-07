全中運聖火抵南投 22日起彰化競技

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106年全國中等學校運動會聖火抵達南投縣，由縣府祕書長洪瑞智（左）代表接受傳遞。（沈揮勝翻攝）

全中運聖火抵南投縣，聖火隊成員合影留念。（沈揮勝翻攝）

106年全國中等學校運動會將從22日起，一連6天在彰化登場，運動會聖火剛剛抵達南投縣，縣府秘書長洪瑞智率領該縣聖火隊迎接並代表接下後，隨即由國立中興高中棒球隊展開傳遞聖火之旅。

聖火傳遞活動在平和國小太鼓隊的鼓聲下熱鬧展開，洪瑞智代表南投縣歡迎彰化聖火隊到來，並由彰化縣聖火隊的領隊田中高中潘福來校長手中接過主聖火，再轉交給教育處長李孟珍，傳遞給南投縣聖火隊，兩縣聖火隊也互換紀念品並合影留念。

洪瑞智表示，今年全中運在彰化縣舉辦，上午聖火在八卦山大佛風景區點燃後，第一站就抵達南投縣，南投縣將會派出380位隊職員參加運動會，角逐13項競賽，其中空手道、柔道、角力、跆拳道等項目，本縣選手都很有奪牌機會，希望所有參賽選手都能發揮水準，爭取佳績，為縣爭光。

教育處表示，南投縣去年在全中運中獲得14金13銀16銅，此次南投縣代表隊選手各個都是菁英，希望選手們都能加油，為南投縣再創佳績。

(中時)