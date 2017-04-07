回應習川會 總統府：一直與美保持良好聯繫

中國國家主席習近平與美國總統川普在美國佛羅里達州的會談落幕，總統府發言人黃重諺7日下午在總統府表示，蔡政府與美方這段期間以來，「一直都保持良好聯繫」。

根據中評網報導，黃重諺下午表示，美方持續向台灣說明政策與相關安排，國會與智庫等各界友人不斷為台灣發聲，美方在各種場合一再強調「台灣關係法」與「六項保證」的重要性，這是美方處理兩岸政策最重要的考量。有關「習川會」，國安團隊近期已邀相關部會密集討論，就相關區域現況、國際情勢進行詳細彙整分析、預判與研擬應處方案，並定期向蔡英文報告。

黃重諺表示，美國是台灣在國際上最重要盟友，美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對美國利益至關重要。台灣作為國際社會一員，會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域和平穩定與福祉貢獻力量。

(中時電子報)