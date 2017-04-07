為了養貓引發齟齬 愛貓男推倒老翁致死遭訴
林姓愛貓男因飼養流浪貓與73歲陳姓老翁引發齟齬，雙方一陣拉扯後，陳姓老翁被林男推倒並壓制在地，結果陳翁起身不到30秒後隨即倒地不治，新北地檢署今依傷害致死罪嫌起訴林男。
檢方調查，住在2樓的林姓男子，經常從樓上垂降食物餵養流浪貓，造成1樓陳姓老翁住處環境髒亂，兩人因此多次口角，去年9月7日上午陳翁、林男又因餵貓問題引發衝突。
陳翁先拿竹竿作勢欲打林男，卻反被林男一把搶下，林男隨後將陳姓老翁推倒後並壓制在地上，一旁的3名鄰居見狀趕緊將陳姓老翁攙扶起身，未料陳姓老翁站起來不到30秒隨即昏倒，送醫後仍不治。
雖然林育德到案後堅稱是正當防衛，但法醫解剖卻發現陳姓老翁頭部鈍傷引發顱內出血，導致中樞神經性休克死亡，加上雙方仍未和解，今日依傷害致死罪嫌起訴林男。
(中時)
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