假富二代周旋9女 詐騙近2000萬遭起訴
39歲男子張志遠，刻意經常在台中入住五星級飯店，營造刻雄厚經濟基礎是「富二代」假象，佯稱是「建設公司小開」、「榮總醫師」、「外商主管」等等身分，在5年內周旋在9女子之間，詐騙1758萬餘元。台中地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴。
起訴書指出，張男從2012年到2016年間連續行騙，向楊姓女子佯稱開建設公司、上海也有婚紗事業，但皮包遺失需要補辦，在5天內向楊女借錢、買名表刷卡逾105萬元。
張男另向李姓女子佯稱，他是3家服飾店老闆，因好友房子被查封，想要幫忙繳房貸並買回該房子，他自己有300萬基金即將贖回，只要基金贖回和房子過戶後賣掉就可以還款，李女連續匯出1190萬元後，才發現是一場空。
張男另向文姓女子佯稱是建設公司富二代，而且上海有婚紗事業，他在前年長期住在台中市五星級酒店，但謊稱皮包遺失要花錢補辦，每天一開口就向文女借款從15萬到33萬元不等，總計借出284萬5千元。
檢方查出，張男在5年內周旋在9名女子之間，被害人都被以類似理由行騙，合計被詐騙1758萬餘元。
(中時)
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