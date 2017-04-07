自行車租賃定型化契約將上路 違規最高罰50萬

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健康當道，騎乘自行車蔚為風潮，卻衍伸出相關消費糾紛，行政院消保處宣布審議通過自行車租賃定型化契約，預計下個月上路，未來消費者租賃自行車時，至少要有5分鐘以上的檢查時間，自行車租賃期間遺失或毀損，租賃時間即停止計算，違者最高處50萬元。

有消費者租賃自行車後車輛遭竊，或是騎車過程受傷，自行車撞壞以致車輛無法順利歸還，回到店家後卻因租賃時間該如何計算，與業者發生爭執；又或者是租借費用資訊不夠透明、還車後票卡被鎖住、票卡遺失後不知如何計費，出現不少消費糾紛。

為讓租賃資訊充分揭露，交通部研訂「自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」；明確定義「自行車」範圍，並要求契約中載明承租費率、保險與還車相關資訊，說明自行車承租條件，如身高、年齡等，消費者於租賃期間違反交通法規，也應負起罰鍰、損害賠償等相關責任。

此外，未來要提供消費者至少5分鐘的取車檢查時間，如果發現車體有異狀而歸還，業者不得收取費用，契約也要說明因故無法依約歸還時，運費的計算方式，假使是遺失腳踏車，取得報案三聯單後，租借時間就必須終止；賠償自行車的金額，也不得超出原價折舊後金額等。

契約經消保處審議通過，預計下個月可公告上路。消保處簡任秘書陳星宏指出，這是全國第一個自行車租賃法規，估計至少影響上百家自行車租賃業者，上路後違規先以限期改正為主，但若屢勸不聽，最高可處50萬元。

(中時)