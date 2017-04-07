酒駕撞死高中生 運將穿紅衣進靈堂 家屬斥喝：穿這樣有悔意？

18歲的黃姓學生上月30日上學途中遭酒駕蘇男迎面撞死。（張祈翻攝）

肇事的蘇男竟穿紅衣前往靈堂慰問，引發家屬不滿。（家屬提供）

家屬痛斥，穿紅衣又坐在賓客位置不發一語也不問候家屬，看不出來有悔意。（家屬提供）

花蓮市1名黃姓學生，上月30日騎車赴校應考途中，遭酒駕計程車司機蘇宏銘逆向迎面撞上，當場斷送他的輕艇隊國手夢，悲痛萬分的黃姓學生家屬爆料，蘇男竟在告別式前一天身著紅色上衣抵靈堂慰問，氣憤斥喝：撞死人穿這樣對嗎？

黃姓家屬服喪期間，蘇男曾在警方及民代陪同下前往慰問兩次，家屬表示，本月1日首次來慰問，一下車就跪在地上懺悔長達3小時，當場拿出十萬元喪葬費用，並承諾會提供三十萬費用負責到底，家屬也只能忍痛接受。

不料第二次再訪，蘇男態度大轉變，雖確實做到承諾的喪葬費用，但家屬爆料，蘇男不但穿著紅色上衣，一來就坐在招待賓客的椅子上，不發一語也不與家人互動，一句關心的話都沒有，態度大轉變，家屬都看不下去，怒斥「撞死人還敢穿成這樣，坐在椅子上」，他才又跪在靈堂前，約莫三小時後低調離去，無辜葬送生命的黃男已於本月4日舉辦告別式並火化下葬。

(中時)