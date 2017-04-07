酒駕撞死高中生 運將穿紅衣進靈堂 家屬斥喝：穿這樣有悔意？
花蓮市1名黃姓學生，上月30日騎車赴校應考途中，遭酒駕計程車司機蘇宏銘逆向迎面撞上，當場斷送他的輕艇隊國手夢，悲痛萬分的黃姓學生家屬爆料，蘇男竟在告別式前一天身著紅色上衣抵靈堂慰問，氣憤斥喝：撞死人穿這樣對嗎？
黃姓家屬服喪期間，蘇男曾在警方及民代陪同下前往慰問兩次，家屬表示，本月1日首次來慰問，一下車就跪在地上懺悔長達3小時，當場拿出十萬元喪葬費用，並承諾會提供三十萬費用負責到底，家屬也只能忍痛接受。
不料第二次再訪，蘇男態度大轉變，雖確實做到承諾的喪葬費用，但家屬爆料，蘇男不但穿著紅色上衣，一來就坐在招待賓客的椅子上，不發一語也不與家人互動，一句關心的話都沒有，態度大轉變，家屬都看不下去，怒斥「撞死人還敢穿成這樣，坐在椅子上」，他才又跪在靈堂前，約莫三小時後低調離去，無辜葬送生命的黃男已於本月4日舉辦告別式並火化下葬。
(中時)
關鍵字：酒駕
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。