周錫瑋巡迴畫展 8日到蘆洲
卸任後潛心於繪畫的前台北縣長周錫瑋，8日起將於蘆洲國民運動中心展出個人油畫作品，是繼上次於土城開展後，第二度在新北市舉辦個人油畫展，本次展區還運用投影設備，播放周錫瑋今年化身園丁、培育花卉的影像，將他心中的花與畫結合。
周錫瑋在新北市的第2場畫展將於本月8日起至4月20日於蘆洲國民運動中心展出，會展出30幅作品中有各類風格主題。周錫瑋今年2月於土城舉辦畫展，頗受鄉親好評，他也決定繼續分享，之後更要到三重、中和及永和等區巡迴展出。
周錫瑋卸任的6年多，除陸續到香港、東京、北京、台中、高雄等地開過油畫展，他更在新竹關西租下荒廢的園地，種植繡球花、海棠等花，未來也想在繡球花季時對外開放，分享喜悅。
(中時)
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