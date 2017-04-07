欠燃料費快繳清 免額外負擔250元手續費

行政執行署彰化分署追繳南投地區機車族欠繳燃料費案，如欠費未繳會扣押車主金融機構帳戶內存款，銀行將會多扣250元手續費。

為追繳欠費，彰化分署會先查詢欠費義務人的金融帳戶存款餘額，並持續核發執行命令扣押義務人存款，因銀行是配合執行命令作業，有行政成本負擔，且手續費是因為義務人欠繳燃料費而產生，所以須由義務人負擔。銀行按每件執行命令而將存款交給監理站收取，銀行會收取250元手續費，並直接從義務人帳戶內存款扣除。

南投監理站表示，廣大機車族要看緊自己荷包，請在收到彰化分署寄發的傳繳通知書時盡速持通知書至四大超商繳款（統一、全家、OK、萊爾富）；如已收到彰化分署的執行命令，請儘速與彰化分署承辦人員聯繫自動繳清欠費，以免因銀行將扣押款項交給監理站收取時會向義務人多收這筆手續費。

(中時)