偏鄉學校多益成績 好的驚人

雲林北港高中位處沿海，堪屬偏鄉學校，但是國際接軌不輸人，多益成績亮麗創紀錄，相當於全民英檢高級與中高級程度的900分、750分以上各有1人，550分以上有24人，相當於全民英檢中級程度，令人刮目相看。

(中時)