溪州成功旅社門牌遭破壞 無業男子隨機所為
彰化縣溪州鄉近百年歷史的成功旅社，5日遭到惡意破壞，門口春聯遭撕毀、胡亂塗鴉穢語，60年歷史的門牌也不翼而飛，警方過濾監視器，循線逮捕33歲劉男，他僅坦承一時無聊破壞，否認偷走門牌，警方訊後仍朝竊盜罪偵辦。
成功旅社因「我愛溪州」團隊青年進駐，成立友善農產公司，以「溪州尚水米」與小農契作販賣濁水米，也經營農用書店，店長巫宛萍說，這是開業2年多來首次遭到惡意破壞，讓許多關心老屋的朋友都很痛心，真心希望大家用心維護的老房子，別再遭受破壞。
北斗警方指出，5日凌晨3點多，劉男獨自騎單車從竹塘鄉住處沿溪林路到成功旅社，在門口停留約半小時，除撕毀春聯，還隨手拿起粉筆在黑板塗鴉，並寫下「吃了米會死人，不要在這賣」等字句。
警方表示，劉男無業、與家人同住，有竊盜前科，到案說明時言詞顛三倒四、精神狀態不佳，他供稱不滿電視賣米廣告才留言，否認偷走門牌，警方研判是隨機犯案並無政治動機。
成功旅社農用書店店長巫宛萍說，春聯被撕和門牌遺失是確定的，時機點巧合，嫌犯否認讓他們感到無奈；目前遭破壞的春聯和黑板皆已清除復原，警方已在店外設置巡邏箱加強巡邏，書店也將加裝監視器，保護自身安危。若嫌犯精神不穩定，不考慮提告索賠，但若不能找回原本具紀念性的歷史門牌，就只能重新再申請新門牌，令人遺憾。
(中時)
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