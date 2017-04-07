沒戴安全帽、不禮讓直行車 里長嗆：報警抓我啊

新北市新莊區曾姓里長日前晚間騎機車行經裕民街72巷時，與28歲游姓男機車騎士發生行車糾紛，不滿里長不戴安全帽從巷口衝出、又口出惡言，事後報案，警方依行車紀錄器畫面對里長開出未戴安全帽、未禮讓直行車2張罰單，游男也對里長提出公然侮辱告訴。

游男從里長頭戴繡有里名和姓名的鴨舌帽發現對方是里長，事後也在該里粉絲頁面上傳行車紀錄器畫面，質疑「里長就不用戴安全帽？」里長後也在留言致歉。

警方表示，依行車紀錄器畫面對里長開出未戴安全帽、未禮讓直行車2張罰單，而騎士另指控里長在市區開遠燈，目前畫面無法證明，但後續會調閱監視器畫面調查。

曾姓里長表示「當時急著出門為里民處理事情，才沒戴安全帽」，認為犯錯就應受罰，至於口出惡言，則認為行車沒有影響到騎士，才會回嗆「如果我真的撞到你，你可以報警！」但他認為沒有影響到騎士無端被嗆，才會一時口不擇言。

(中時)