沒戴安全帽、不禮讓直行車 里長嗆：報警抓我啊
新北市新莊區曾姓里長日前晚間騎機車行經裕民街72巷時，與28歲游姓男機車騎士發生行車糾紛，不滿里長不戴安全帽從巷口衝出、又口出惡言，事後報案，警方依行車紀錄器畫面對里長開出未戴安全帽、未禮讓直行車2張罰單，游男也對里長提出公然侮辱告訴。
游男從里長頭戴繡有里名和姓名的鴨舌帽發現對方是里長，事後也在該里粉絲頁面上傳行車紀錄器畫面，質疑「里長就不用戴安全帽？」里長後也在留言致歉。
警方表示，依行車紀錄器畫面對里長開出未戴安全帽、未禮讓直行車2張罰單，而騎士另指控里長在市區開遠燈，目前畫面無法證明，但後續會調閱監視器畫面調查。
曾姓里長表示「當時急著出門為里民處理事情，才沒戴安全帽」，認為犯錯就應受罰，至於口出惡言，則認為行車沒有影響到騎士，才會回嗆「如果我真的撞到你，你可以報警！」但他認為沒有影響到騎士無端被嗆，才會一時口不擇言。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。