親情加持豬哥亮病情好轉 下週評估返家
綜藝天王豬哥亮上月因大腸癌住進台大醫院，一度傳出病危。知情人士今天表示，在家人親情加持下，他病情已漸漸回穩，可以稍微進食，最快下週可評估是否能出院，但他目前似乎沒有意願。
知情人士透露，3月27、28日豬哥亮一度病危，還常胡言亂語，這兩天病情漸漸穩定，說話也從原本幾乎喘不過氣到現在比較大聲一點，「親情絕對有助益」。豬哥亮現在已能吃一些簡單的食物，並且每天給予含有葡萄糖、胺基酸、電解質的點滴，維持營養及體力。
若豬哥亮體力恢復到一定程度，是否可能再次接受治療？知情人士指出，一般癌末病人體力都很糟，隨時都可能變化，但若體力恢復到一定程度，確實有機會再做後續治療，例如進食已能吃到常人的2/3飯量等，可能代表體力已大大恢復。
知情人士說，平均有約2、3成癌末患者經支持療法，經修養後體力恢復，便會和家屬商量重新治療，但是否適用豬哥亮，還有待後續觀察及評估。
至於外傳豬哥亮本週就能出院？知情人士指出，豬哥亮病情穩定也恢復得蠻快的，醫療團隊最快下週一（10日）會評估是否能出院。
不過據他了解，豬哥亮對自己的病情仍有點擔心，出院意願不大，但因病房外記者實在太多，出院回家短暫修養幾天，可獲得較好的生活品質，的確可能有助豬哥亮恢復。1060407
(中央社)
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