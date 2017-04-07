美國飛彈攻擊敘利亞 日相安倍力挺

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因敘利亞用化武攻擊反抗軍占領區，美軍今天從地中海兩艘軍艦發射59枚戰斧巡弋飛彈報復。對此，日本首相安倍晉三今天表示，支持美國政府的作法。

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）涉嫌下令用化武攻擊反抗軍占領區，美軍今天從地中海兩艘軍艦發射59枚戰斧巡弋飛彈報復。

日本首相安倍晉三今天下午3時許在首相官邸（行政中心）召開國家安全保障會議（國安會）的閣僚會議。外務大臣岸田文雄、防衛大臣稻田朋美等人都出席。

會議結束後，安倍對媒體表示，敘利亞再度使用化學武器，造成無辜的平民百姓犧牲，看到幼小孩童犧牲的慘狀，深深衝擊國際社會。

安倍說：「敘利亞的做法非常不人道，也違反聯合國的決議。日本政府支持美國，絕對不能讓化學武器擴散及不能使用化學武器的決定。日本政府可以理解，這次美國的行動，是為了防止事態更嚴重才採取的措施。」

鑑於北韓實施核武試驗、開發彈道飛彈等，安倍強調，東亞地區現在也面臨大規模毀滅性武器威脅日益嚴重的情況，美國總統川普對於國際秩序維持與世界和平和安全的強烈關注，日本予以高度肯定。

安倍說，今後日本將與以美國為首的國際社會合作，為維持世界和平與安定，善盡日本應扮演的角色。1060407

(中央社)