美專家：台灣應捨潛艦發展不對稱防衛

潛艦國造案在台灣熱議，美專家撰文分析，為嚇阻中國，台灣應學習伊朗的案例，捨棄潛艦而就「不對稱防衛」的嚇阻計劃。

這篇發表在美國專業軍事網站「War on the Rocks」的專文認為，不管是採購F-35B戰機、直升機、發展潛艦國造計畫及對地巡弋飛彈等，不僅昂貴、耗時（10年以上等待），又無法改變中國大陸潛在可能對台使用武力，且每項系統需要諸如燃料、彈藥、維修、機場及碼頭等支援平台，反易成為中共飛彈及潛艦攻擊目標。

文章指出，台灣遭到威懾及依賴兩大戰略上的挑戰，面對兩岸可能的戰事，台灣最有效的戰略只有一項，就是讓戰事維持在境外的不對稱防衛(Asymmetric Defense) 系統。

事實上，發展具有韌性、生存能力的不對稱反擊（asymmetrically counter-attack）能力，是台灣的最佳選擇。

專文所稱的不對稱防衛系統包括：建制大批配備魚雷和反艦飛彈的快速攻擊艇，嚇阻敵方艦艇接近海域；使用相對低投資的武裝無人飛行器，消耗敵方防空能力；強化快速佈雷（水雷）能力；加強建立不易消滅的岸置巡弋飛彈系統，並提高尋標與攻擊範圍與精準度；發展準確度高且容易偽裝隱蔽的短程彈道飛彈系統等等。

卡洛爾（Colin Carroll）服務於美國陸戰隊，曾經以4年時間參與美軍太平洋司令相關計畫；琳色爾（Rebecca Friedman Lissner）是外交關係協會（CFR）研究員。兩人最近結束台灣訪問行程，在台期間會見政府官員，返美後撰寫這篇專文。

文章提及眾所矚目的「川習會」，無疑讓台灣緊繃神經。不斷升高的兩岸緊張關係和川普政府的不確定性，讓台灣有必要認真思考國防政策的戰略意義。

2位專家提出伊朗面對及處理美國威懾模式為例，可能是台灣的選項。伊朗透過發展及採行非對稱能力，結合常規軍事力量，改變了美國及區域阿拉伯國家的軍事算計。

文章指出，台海軍力已明顯失衡，兩岸一旦有戰事，在美國做出政治及軍事反應前，台灣有必要維持足夠軍力避免中國達到「既成事實」（fait accompli）。

專家建議，台灣應迅速獲得不對稱防衛能力，納入威懾和作戰策略。一旦美國同意出售這些系統，2到3年內即可全面運作實施。這些嚇阻或防禦計劃將比現行計劃更能有效改變中國評估是否對台使用武力的思維。1060407

(中央社)