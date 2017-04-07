酒測超標遠航機師撤照 公司罰60萬
遠航一名機師3月7日執勤前酒測超標，遠航立即開除。交通部民航局已完成調查，將對遠航違規機師撤照，並依民航法開罰遠航新台幣60萬元，這也是國籍航空首例。
民航局今天表示，近來遠東及華航都發生機師酒測超標，遠航部分已完成調查，發出裁處通知單。
目前裁處通知單正等待民航局長簽核，裁處內容是撤銷違規機師執照，罰遠航60萬元。
國籍航空合格機師都會取得民航局核發的駕駛員檢定證（機師執照），一旦被撤銷，等於宣告結束機師生涯。民航局說，即使重新考照，因紀錄仍在，航空公司也不會錄用。
根據民航局紀錄，15年來只有3件國籍航空機師酒測遭航空站檢測出超標，前一例是德安航空，當時只對違規的機師停止執業3個月，並未處業者，遠航是第一家因機師酒測遭重罰的國籍航空。
而華航機師酒測超標案仍在調查中，預計5月初完成調查報告。
民航局已分別要求遠航從3月27日起，華航從4月10日起，將自行對機師的酒測比率，從3成提高至100%。1060407
(中央社)
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