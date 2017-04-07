備戰2018地方選舉 民進黨年輕黨工兵推
備戰2018年縣市首長和議員選舉，民主進步黨內由年輕黨工成立5個工作小組，發想新式選戰打法，每個月向正副祕書長報告一次，討論未來政治捐款、募款和選舉造勢的方式。
民進黨秘書長洪耀福表示，民進黨為了因應明年地方選舉，1個多月前開始，已經開始由年輕黨工分組發想，從文宣、組織、網路等各方面研究新式打選戰的方式。
洪耀福表示，目前這個選戰編組分為總體情勢組、宣傳組、網路組、組織、活動組5個組別，由20、30歲的年輕黨工帶領，黨工們可以自由選擇自己想參加或學習的組別，例如青年部的黨工可以選擇去網路組，政策部門的人選擇去組織組學習、歷練；而這5個小組每個月要向正副秘書長報告討論成果。
洪耀福說，成立這些小組是為了激發年輕人對選戰的新想法，並研究國外經驗，一開始大家的想法都會比較天馬行空，但創意也要收斂到可以操作，未來會討論到資源配置，要付出多少人力、多少錢都會討論。
洪耀福舉例，有年輕黨工在研究「網紅」的概念，過去一次演講動員3萬人要很多錢，現在隨便一個網紅就幾萬人在看，老一輩的人不能理解，一個人吃飯為什麼有幾萬人在看，還有人買禮物送網紅，因此也可以思考改變以後政治捐款、募款和選舉造勢的方式。
民進黨選舉對策委員會日前通過規定，11個縣市議員選區改採徵召年輕人或有特殊性的人選，洪耀福說，不管是黨內不錯的年輕人、黨外好的人才、新住民或有些特殊性的都很好，不像初選要入黨滿幾年，徵召區取材比較多元。
至於和時代力量等年輕政黨競爭是否有壓力？洪耀福表示，沒有什麼壓力，民進黨鼓勵年輕人參政、給年輕人機會，不然黨會越來越老化，至於徵召辦法會另外討論。1060407
(中央社)
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