賣便當籌措旅費 90歲阿嬤辦護照

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「拿到護照囉！」年近90歲的洪周明珠，為了前往日本交流，與其他7名老人親手製作1500個便當籌措旅費，今天穿著和服申辦護照，興奮之情，溢於言表。

嘉義市居家服務中心主任林玉琴表示，居服中心所轄的「常樂園」長輩們，計畫5月前往日本神戶的「雪梅日間照護中心」交流，卻苦於經費不足。

為此，洪周明珠與另外7名阿公、阿嬤決定自力救濟，從3月開始製做「大齡便當」籌措旅費，由於阿公、阿嬤廚藝佳，如今已賣出超過1500個便當。

阿公、阿嬤們今天穿著和服前往外交部雲嘉南辦事處申辦護照，搶先體驗出國的感覺。

洪周明珠表示，感謝神讓自己活到近90歲都還很健康，上次去日本是40年前了，印象中日本的花非常漂亮，讓她念念不忘。

她說，自從報名後，不僅每天開心地做便當，回家後第一件事就是向神祈求，希望自己的身體能繼續有活力，讓她還有機會見到記憶中的美景，也期待這趟日本行能夠圓滿。

82歲的余彩燁說，「也許這是最後一次出國了，想給自己留下美好的回憶。」余彩燁自從40年前丈夫過世後，就獨自照顧身體狀況不佳的兒子，因此退休後就很少有機會出去走走。

10年前，余彩燁的兒子被診斷出罹患肺癌，8年前痛失愛子，如今才逐漸從悲傷中走出來，因此也參與製作便當籌旅費活動，想用僅存的積蓄到日本再走一趟，看看日本社會是如何照顧老人的。

林玉琴表示，製作「大齡便當」不僅能幫長輩圓夢，更重要的是「老有所用」，讓長輩有事情可做、並創造成就感，未來將規畫「大齡食堂」，讓更多長輩投入參與。1060407

(中央社)