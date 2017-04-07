南市人力中心智慧「高齡服務」人才培訓 展現具體成果

南市人力中心智慧「高齡服務」人才培訓展現具體成果。（黃文博翻攝）

因應台灣社會高齡化，南市政府公務人力發展中心辦理前瞻式人才培訓，藉由強化各區公所主任秘書、課長智慧高齡服務職能，以襄助區長規畫提昇因地制宜之高齡友善區政業務。本次智慧高齡服務人才培育研習班經過三天紮實緊湊的課程後，最後一天進行高齡服務方案成果發表。37區公所主任秘書、課長接連上台發表精心設計的高齡服務方案，展現創意與活力，讓與會的老人代表讚賞，更表示市府對老人的用心讓他們很感動。

現場由學員、專家及老人代表選出「最有溫度、空間友善、老來寶、點子王、在地特色、身強體健、群策群力、自給自足」8大方案，專家代表有授課教師曹愛蘭、黃肇新與社會局代表謝富琪專員；老人代表特別邀請祥菁長壽會常務理事尤美蓮及將軍社區發展協會執行秘書陳椒玉，以高齡社會人士角度來參與評審作業。

最有溫度獎由麻豆區公所獲得，他們以活潑生動的行動劇凸顯高齡者至公所洽公不便之處，計畫營造VIP的無障礙空間，提供如同「得來速」的舒適快速服務；空間友善獎由中西區公所獲得，將轄區舊有街道整合、修繕為友善步道，讓高齡者願意外出；老來寶獎則由最讓長者體認到存在價值的東山區公所獲得，推動呷飯廳共餐計畫增加長者社會互動及社會參與機會。

點子王獎由最具創新構想或科技應用的善化區公所獲得，善化區公所預計興建親水公園環湖步道，步道設有感應式發電系統，運動健行外還能發電，並運用科技計算老人步行數，可了解長者運動量；在地特色獎由突顯最多在地特色的龍崎區公所獲得，龍崎區公所藉由長者的經驗來傳承竹編技藝，讓長者感受到自己的價值，以此傳達公所敬老的精神；身強體健獎由最能維持長者體能延緩老化的新營區公所獲得，新營區公所發想提升長者體能延緩老化的方案，並鼓勵長者走出戶外與社會連結；群策群力獎由整合最多機關合作的下營區公所獲得。

新市區公所以零公務預算推動福祿壽飯廳計畫，結合奇美醫院長照據點，讓老人吃得健康、安心、開心，獲得自給自足獎。授課教師曹愛蘭特別肯定各公所在本課程中互相交流經驗，課程結束回到工作崗位一定可以機發出更多創新想法，推動本市高齡服務區政業務；黃肇新老師表示透過整體課程的參與，自身也收穫良多，臺南市政府能夠發展這樣的課程，同仁也願意參與，是大家共同的成就。祥菁長壽會常務理事尤美蓮表示人力中心辦理此類著重於高齡人士的課程，立意精神良好，也代表老人家表達謝意；將軍社區發展協會執行秘書陳椒玉表示針對各區所提計畫及學員撰寫海報及計畫的用心，深表感動!

人力中心主任鄭潔虹表示，「老化指數」在今（106)年2月首度破百，以六都人口老化指數來看，台南市老化指數位居第二。依城市的發展脈絡，以前瞻的思維將公部門所需的職能預為培訓，人力中心本次課程可有效強化各區公所主管辦理高齡公共服務核心能力，建構愛心、特色、合作的服務團隊，並將學習成果體現在未來的業務作為，帶給市民最深、最貼心的感動服務。

(中時)