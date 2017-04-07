大陸3月外匯存底連兩個月上升 續守3兆大關
中國人民銀行今（7）日公布，3月底中國外匯存底為3.009兆美元，較上個月增加39.64億美元，為連續兩個月回升，2月為增加69.2億美元。人行同時公布，3月底官方儲備資產中黃金儲備為737.39億美元，較上月減少6.37億美元。
IMF第4季官方外匯存底貨幣構成報告首次公布人民幣儲量占比逾1％，或845.1億美元。中銀香港高級研究員應堅表示，IMF第一次公布人民幣外匯存底占比並未顯著上升，有可能給一些較樂觀的預測吹了一陣小涼風，但也沒有必要大驚小怪。
人行此前數據顯示，2月底中國外匯存底為3.005兆美元，較上月增加69.2億美元，結束此前連續7個月下降，並再度重返3兆美元關口上方，1月為減少123.13億美元。
人行行長周小川在兩會期間稱，中國外儲下降是正常現象，沒什麽不好，中國沒必要搞那麽多的外匯存底，使用外儲維穩人民幣匯率利大於弊。
摩根大通中國首席經濟學家朱海斌預計，今年中國的資本外流情況雖有改善，但淨流出大方向沒有改變，預計今年中國外匯存底仍會繼續下行，但降幅會小於去年。
朱海斌指出，中國的外匯存底主要受三個因素影響：經常項順差、資本跨境流動及美元等主要外幣匯率波動帶來的估值變化。預計中國資本外流規模將少於5,000億美元，明顯低於去年。他表示，資本外流最危險、最困難的時刻是在去年第1季，之後中國的資本外流已明顯轉好。
(工商)
關鍵字：中國外匯存底
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