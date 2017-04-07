畢業季要到了　南州老字號幼兒園竟無預警歇業

南州鄉私立聖家幼兒園，是二戰後由天主教會所創立，在當地辦學近一甲子深受好評，不料上周五竟無預警歇業，不僅老師、家長傻眼，學童受教權也受到影響。(謝佳潾攝)

南州鄉私立聖家幼兒園，是二戰後由天主教會所創立，在當地辦學近一甲子深受好評，不料疑因內部人員問題，上周五竟無預警歇業，不僅老師、家長傻眼，學童受教權也受到影響；教育處學前教育科礙於制度，無法進行懲處，只能持續追蹤學童安頓狀況。

「要歇業了！」上周五，家長一如往常到幼兒園接小朋友下課，不料竟聽聞校方說只營業到當天，所有家長一頭霧水，紛紛打到教育處詢問，而學前教育科回應，校方也是當天才致電詢問有無合適的幼兒園可轉介，另園長也說當天才被通知工作到此為止。

學前教育科長吳佩珊說，依照程序規定，幼兒園歇業前要先報備，提出停止辦學的理由及學生後續安頓辦法，待一切準備就緒、獲准後才可結束辦學，但因聖家是私立學校，不在強制規範內，所以並無法對其進行懲處，只能在旁督促他們盡快解決學童就學問題。

承辦人指出，幼兒園張姓負責人針對為何歇業一事，交代得相當模糊，以教保員把學生帶走為由含糊帶過，當中只承諾下周會進行退學費事宜，至於學校9名學生至目前也只有3人確定轉學成功；今天記者致電張姓負責人，他表示不願受訪。

聖家歇業一事在地方傳開後，居民感到訝異不已，他們說在戰後物資缺乏的年代，教會提供的資源真的幫助很多，直至3年前學生人數仍相當可觀，不料仍敵不過少子化的摧殘。而家長擔心的是，畢業季將近，小朋友能否有個快樂回憶。

(中時)