南投縣失業者職訓 農特產品加工暨銷售班甄試招生
為讓失業民眾習得一技之長並及早投入勞動市場進而順利就業，南投縣政府特委託社團法人南投縣婦女會承辦失業者職業訓練「在地農特產品加工培訓暨銷售實務班」。對此訓練班有興趣以及具就業意願者，歡迎踴躍向承訓單位報名，報名電話：049-2222636劉小姐。
社會及勞動處表示，南投為農業大縣，特別開辦本職訓班次，課程安排包括就業市場趨勢分析、創業入門與成本分析、履歷表撰寫及求職技巧、農特產品網路行銷、商品照相攝影技巧、米穀蔬果茶葉加工介紹、選購食材注意事項、農特產品加工技術與應用、包裝設計創意概念、食品安全衛生、在地農特產品實作教學等豐富學術科內容，結訓後並輔導就業。
該班次即日起至17日截止報名，19日辦理甄試，訓練期間為本月25日至7月6日。參訓對象為15歲以上之失業民眾或特定對象失業者。特定對象（45歲以上中高齡、原住民、二度就業婦女、身心障礙者、獨力負擔家計者、長期失業者、低收入戶及中低收入戶中有工作能力等）免費參訓，符合特定資格者政府並發給生活津貼。訓練地點：南投市大同街178號。
(中時)
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