超尷尬！伊能靜開口求二胎 秦昊沉默以對
47歲女星伊能靜近來帶著女兒「小米粒」登上大陸實境秀《媽媽是超人2》，與老公秦昊互動成焦點，她更曾因不滿節目剪輯，導致秦昊外界誤解，不惜在微博發聲護尪。只是日前節目播出第二集，伊能靜再次因為與老公對「生二胎」的看法歧異，成為網友熱烈討論話題。
伊能靜在節目開頭抱著女兒向老公撒嬌，抱怨好不容易在高齡懷孕時，秦昊也沒有很開心，自己在那邊哭得跟狗似的，而秦昊只是淡定表示：「好，我跟爺爺奶奶說。」
接著伊能靜劈頭就跟秦昊說：「再要（生）一個吧！如果能再要一個就再要一個吧！」但秦昊就只是一直低頭吃飯，完全沒有任何回應，現場一度陷入尷尬，這段內容也讓秦昊與伊能靜的婚姻幸福與否，再次成為網友討論話題。
不過對於外界誤解，伊能靜今（7日）下午再次於微博回應：「娛樂可以，但是請尊重我最初的合約精神，我的家人是無辜的，一天24小時的拍攝，最後剪輯到40分鐘，懇請貼近真人，而不是秀。我很認真，我不怕輸，在這個行業三十年，我怕我為了名利沒有底線。謝謝愛我的妳們，期待下一期，真實的我們。」
(中時電子報)
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