農糧署突襲式減少玉米收購 綠委要求撤回公文

農糧署去年10月發佈公文「調整契作硬質玉米購銷業務輔導措施」，將硬質玉米契作收購數量上限由每公頃7噸驟減為每公頃6噸，嚴重影響農民收益。民進黨立委陳亭妃今天在立法院召開記者會要求農糧署基於信賴保護原則，應當撤回公文，待下一期硬質玉米播種前再做檢討。

陳亭妃表示，硬質玉米從播種到採收約需六個月的時間，農民按照慣例於去年7月播種，但農糧署卻是在10月才宣布減少採購，這樣突襲式的減量收購讓農民根本措手不及。

陳亭妃指出，政府基於信賴保護原則，應該維持原來契作的收購量，農糧署若要減收玉米，應該等到下一期硬質玉米播種前再實施。來自台南鹽水區的農民代表則抱怨，農糧署突然宣布契作硬質玉米減收，是因為之前嘉義朴子契作硬質玉米被查到有混充基改作物，「但不能因為鄰近縣市混充基改玉米，就波及無辜懲罰左鄰右舍。」

農糧署副署長林麗芳表示，硬質玉米的輔導與管制一向都是滾動式檢討，收購價格並會隨國際市場價格做檢討，雖然這次每公頃減收1噸，但以每公斤9元的收購價格仍遠高出國際市場的每公斤6.5元，政府在作出改變前也考量過農民收益。

林麗芳也坦承，104年第二期收購的時候農糧署發現有些地區有基改作物混充現象，因此被廉政署在政風會報提出檢討，被要求一定要採取防範措施，所以才有那紙公文的改變。

(中時)