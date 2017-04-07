鄭兆村大專賽復出 擲破全國獲世錦門票

標槍選手鄭兆村傷癒復出，今天在大專田徑賽以84.77公尺擲破全國記錄，一舉拿下倫敦世錦賽、台北世大運參賽資格。

2017年全國大專田徑錦標賽今天起在台北田徑場進行，賽事首日就出現打破全國紀錄的好消息。

傷癒復出的鄭兆村今天在比賽中的第3擲就先以83.51公尺打破個人最佳紀錄，第5擲更是擲出84.77公尺，打破黃士峰2016年5月在日本世界挑戰賽川崎站所締造的83.82公尺全國紀錄，這個成績讓他一舉達到倫敦世界錦標賽的參賽標準，也獲得台北世界大學運動會的參賽資格。

對此，中華民國田徑協會宣布，發出新台幣10萬元給鄭兆村，鄭兆村的教練薛聖融同樣也獲得10萬元的獎勵。

鄭兆村表示，上次他因為要在比賽避免超越投擲線而受傷，讓他到1個多月前心中都還有陰影。

這次能擲破全國紀錄，鄭兆村說，他不斷告訴自己，就當作練習一樣下去擲，在揮去心中的陰影後，這次才擲出好成績。

對於亞洲田徑總會特別破例讓鄭兆村補報名參加在中國大陸的金華、嘉興，和在台北舉行的亞洲田徑大獎賽，鄭兆村說，接下來不論什麼比賽，他就是一場一場去比，不會想太多。1060407

(中央社)