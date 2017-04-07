四川學生死亡案 官方強調加強維穩
四川一名中學生的死亡引發大批民眾對校方、警方和官方的不滿，在中國大陸官媒新華社發文批評後，當地政府今天召開說明會，公布驗屍結果，與先前說法無異，表示會加強學校安全穩定工作。
四川瀘州一名趙姓男學生1日在宿舍樓外死亡。警方認為男孩非他殺。但民眾質疑這名學生是遭校內5名學生毆打致死，屬校園霸凌案件；而這5名學生的家長疑似是有力人士，警方似乎隱瞞案情。
事件在網路上發酵，有大批民眾聚集在男學生生前就讀的學校外抗議，要求警方說明，一度爆發警民衝突。新華社4日更發表文章，質疑當地政府派出大量警力封路，引發群情激憤，認為有必要回應案件疑點。
澎湃新聞報導，中共四川瀘州市委員會、瀘州市政府今天召開媒體說明會通報此案。
四川省公安廳刑偵局刑事技術處處長王慶紅說，驗屍結果顯示，趙生身體上的損傷符合外輕內重、暴力巨大的損傷特點，均為從高處墜下的損傷；沒有其他暴力加害形成的損傷，也沒有死後傷。
中共瀘州市委書記蔣輔義表示，不會回避調查中發現的任何問題，「客觀、公正、實事求是地回應網上質疑」。他說，網路上有關此案的一些影片有些是編造的，有些內容為謠傳。
儘管瀘州當地政府先前採取的防堵手段備受批評，但蔣輔義仍表示，為了今年中共第19次全國代表大會召開的氛圍，會嚴防各類安全事故，加強全市各級學校安全穩定工作，並在全市展開「安全穩定大檢查、大整治」。1060407
(中央社)
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