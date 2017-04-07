消防人余易祐收藏消防公仔18年 百餘件猶如展示館
「收集18年了！」台中市消防局救災搶救科主任余易祐在921地震後，到國外消防單位交流受訓，開啟了他收藏國外消防臂章、仿古董消防車模型及台灣消防寶寶公仔等嗜好。他說：「各消防單位的消防公仔，幾乎都收藏了」，他百餘件收藏為台灣消防寶寶公仔留下珍貴紀錄。
余易祐自84年進入台中縣消防局服務，中部地區在88年發生921大地震，人命財產損失慘重，災後，余易祐積極加入國際消防交流受訓，先後到韓國、新加坡及美國受訓，吸收國際救災經驗，並拓展視野。
「想為各交流行程留下一些紀念！」余易祐說，他發現國外消防單位流行出版具特色的消防臂章，他就開始收藏各國具紀念性又方便攜帶的消防臂章，他將收藏的70多件臂章裱裝起來，懸掛在辦公室，時時提醒自己救災行動必須學習精益求精。
此外，仿國外骨董消防車模型及消防寶寶公仔更是他重要收藏。余易祐從台中市消防局第七大隊副大隊長調任救災搶救科主任，有近200件消防收藏品仍借置在第七大隊的3個大收納展示櫃內，上百件的消防寶寶公仔及60多件的消防模型車，猶如展示場。
「這隻最珍貴」余易祐小心翼翼拿起已有18年歷史的消防寶寶說，消防署在1999年出版全台第一件消防寶寶公仔，此後，各縣市消防局陸續推出各款公仔，還形成消防署消防公仔為紅色、警消公仔是黃色及義消公仔為灰色等潛規則。他收藏婦宣、救援、防火及救助等消防寶寶琳瑯滿目，為台灣的消防公仔留下紀錄。
(中時)
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