全國資源回收考核 南市連7年榮獲金質獎

我要評比

環保局長李賢衛（右）今日出席環保署頒獎典禮接受頒獎表揚。（黃文博翻攝）

環保署舉辦全國105年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核，台南市政府連續第7年鍍金，榮獲第一組金質獎。環保局長李賢衛今日出席環保署頒獎典禮接受頒獎表揚，並與其他受獎縣市代表分享心得，經驗交流。李局長感謝市府團隊、環保志義工及各區清潔隊同仁通力合作推動資源回收，更重要是全體市民配合響應，展現高水準的環保精神，再次創造這份屬於全體市民及市府團隊的榮耀。

李賢衛強調，台南市延續這項佳績，將今年的資源回收率訂為52％的目標，持續以創新的思維，積極推動資源回收工作，達到永續循環城市願景。

南市環保局去年推動「全面性垃圾強制分類檢查」、「加強清潔隊後端焚化廠垃圾採樣分析」、「與量販業者合作建置SIGURCE大型資源智慧回收站」、「建構在地資源循環體系」及「多元化回收兌換宣導」等環保工作，以在地扎根的基楚展現資源回收新作法。動員全局及清潔隊人力，隨垃圾車檢查垃圾分類，於281條收運路線及44條輔助點隨機抽查或目測檢視垃圾包，發現包藏資源回收物者，當場要求民眾分類回收，有效減少資源回收物被當垃圾焚化，全年回收率提升至49.19％，成效卓著。

為了確保這項成果，環保局今年將持續派員隨垃圾車檢查垃圾分類，並擴大補助里及社區建置60處在地回收站，辦理巡迴兌換活動，同時建立回收地圖網以方便民眾查詢鄰近回收站，提供市民便利的回收管道，提升市民落實垃圾分類的意願，為南市的環境盡一份心力。

(中時)