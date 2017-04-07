「第十八屆全國經典總會考」 省府召開籌備會議

我要評比

「第十八屆全國經典總會考」 籌備會議由省府秘書長鄭培富主持。（沈揮勝翻攝）

籌備會議會場狀況。（沈揮勝翻攝）

台灣省政府今日上午召開「第十八屆全國經典總會考」籌備會議，邀集各縣市政府、承辦學校及讀經團體等代表與會，除由承辦單位財團法人台北市全球讀經教育基金會進行籌備報告外，共同討論會考簡章草案等相關議案，以利會考順利進行。一向重視經典教育及文化扎根的行政院政務委員兼台灣省政府主席許璋瑤指派省府秘書長鄭培富代表與會，並與財團法人台北市全球讀經教育基金會王銘執行長共同主持會議。

鄭培富特別感謝台北市全球讀經教育基金會王財貴董事長及王銘執行長率領基金會同仁積極辦理試務執行，也感謝各縣市政府、承辦學校及讀經團體之大力支持，讓歷屆會考順利圓滿。

另外，頒獎典禮部分，亦感謝每年各縣（市）政府與讀經團體共襄盛舉與大力協助，展現多元精采的讀經成果。

省府教文及資料組顏淑每組長說明，「全國經典總會考」迄今邁向第18年，累積應試考生達7萬340人次，合格有3萬5413人次，考場遍及全國，是國內甚具規模且教學成果卓越及廣泛的讀經評鑑活動。對鼓勵國人接受經典文化薰陶、強化語文能力與品格養成具有正面意義，深值繼續辦理。

鄭培富表示，省府及財團法人台北市全球讀經教育基金會將審慎評估與會貴賓的建議，以期經典會考辦理得更加完備。繼去年於雲林縣西螺農工舉辦之頒獎典禮，本屆頒獎典禮將由桃園市政府與財團法人台北市全球讀經教育基金會共同承辦，擬於12月10日假桃園市立圖書館平鎮分館演藝廳舉行，企盼各界共襄盛舉。

今日與會人員有桃園市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、花蓮縣政府等教育局（處）代表、各縣市承辦學校代表，以及縣市讀經學（協）會等讀經團體代表等，計30人參加，與會者就議題充分討論交流，會議圓滿順利。

(中時)