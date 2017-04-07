Tomods藥妝 漢神巨蛋店盛大開幕

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日本東京藥妝通路品牌Tomod's漢神巨蛋店舉行開幕典禮，邀請Tomod's總經理足立亮二(左二)和漢神巨蛋店長南野雄介(右二)參加剪綵儀式。(圖／漢神巨蛋購物廣場提供)

看好國人對於日系藥妝喜好度居高不下，全台唯一來自日本東京的藥妝通路品牌Tomod’s展店火力全開，首次前進南台灣，進駐漢神巨蛋購物廣場設點，今天舉行盛大開幕典禮。

Tomod’s開幕典禮，邀請其總經理足立亮二和漢神巨蛋店長南野雄介等人剪綵，該品牌來台已邁向第5年，為能更完整地服務台灣消費者，且4/1於高雄漢神巨蛋廣場地下一樓開設南台灣首間門市，店內風格呈現都會時尚感，搭配可依時下流行風格靈活變化的陳列元素吸引消費者。

同時，Tomod’s南部第二間門市也即將於4/20進駐高雄漢神百貨，期望帶給南台灣消費者更多元的藥妝選擇。為慶祝漢神巨蛋店開幕，Tomod’s提供多項漢神巨蛋店獨家優惠活動回饋南台灣消費者，即日起至5/31可免費申辦會員卡、4/7-4/9會員消費滿399元即可享85折優惠，4/7-4/13 來店消費即贈超值抵用券。

(工商)