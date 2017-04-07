風行紐約的底特律披薩 進駐西門町
「你好！我的披薩要薄皮、芝心，口味要綜合海鮮！」對多數台灣人來說，吃披薩，需要選擇的就只是皮的厚薄、芝心與否，還有上頭的餡料滋味；事實上，披薩從製作手法到烤法可以有很大區別。
披薩起源於義大利、在美國發揚光大，19世紀初隨著義大利移民傳到紐約，並於二次大戰後隨著由義大利返美的美國大兵擴散至全美，除了拿坡里披薩，也已在美國衍生出皮薄Q彈的「紐約披薩」、以深盤與平底鍋製作的厚實餅皮「芝加哥深盤披薩」、流行於美國中西部餅皮薄脆的「聖路易斯披薩」；以及源於底特律，以車廠裝小零件的長方托盤做烤盤烤出的方型「底特律披薩」等等。
是的！披薩不一定都要圓形的，而是可以有方形的。這個方形的「底特律披薩」最近在紐約正夯，看準這股風潮，西門町amba飯店的「吃吧」餐廳也將其引進台灣，即日起供應，共有7種口味可選擇。
底特律披薩最大特色，就是它的醬料是等披薩烤好後才淋上去，不像一般披薩是先抹醬後再入爐烤，因此吃起來有著明顯的醬料鮮味與水嫩。此外，厚達2公分的方形餅皮充分與高溫烤盤接觸，吃起來相當焦脆。入口有著西西里式麵糰的鬆軟口感，並有切達、馬札瑞拉、帕馬森等三種起司的多層次風味，相當好吃。
不過，因為燒製過程使用較多油脂，初入口時的脆度非常迷人，但吃多易覺油膩；另外為迎合西門町青少年重口味，因此調味較重；想嘗鮮，建議多找幾位友人分享，大家少少吃一兩片，趁熱吃，別放涼，就能有很好的體驗。
包含蕃茄嘉年華、天天感恩節、百萬富翁松露蘑菇、辣妹合唱團、PPAP阿囉哈、西西里肉舖香辣腸與西門町男孩俱樂部共7種不同口味的底特律披薩，每個售價從380元到560元不等，即日起至4月30日止推出「四人分享餐」，包含白酒奶油蒸海蛤+嫩烤美國大蘆筍、煙燻鮭魚凱薩沙拉、西西里肉舖香辣腸底特律披薩、墨魚海鮮細麵、檸檬蘇打等等，售價1590元+10%。
(中時)
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