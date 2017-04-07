甘惠忠神父跌倒腳踝扭傷　後續評估是否開刀

我要評比

來台奉獻54年的甘惠忠神父，年初拿到身分證，相當開心。（莊曜聰攝）

長期奉獻早療教育的甘惠忠神父，傳出4月初從沙發跌落，造成左腳踝扭傷腫脹，且疑似骨頭裂傷，因此行動不便，今天到台南成大醫院治療，初步看來並無大礙，後續是否需要開刀治療還要觀察。

甘神父今天下午由伯利恆文教基金會執行秘書陳正霖陪同，前往台南成大醫院就診治療，陳正霖表示，4月1日當天，甘神父理髮後到友人家聊天，但卻不小心從沙發上跌落地上，左腳拐了一下，扭傷腫脹，加上年紀大有骨質疏鬆的狀況，可能有骨裂情形，原先要安排開刀，但因傷處還未退腫，需要再評估後續情形。

雖然暫時得以輪椅代步，但甘神父精神未受影響，他說只是扭傷，沒有大礙，多休息一陣子就會恢復，謝謝大家的關心。

(中時)