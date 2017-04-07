敘利亞化攻非首次 美國發火有原因

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美國今天對敘利亞政府採取軍事行動，報復對方稍早以化學武器攻擊平民百姓。事實上，敘國爆發內戰以來已發生數起化武攻擊事件，國際曾多次介入，不過悲劇依舊頻傳。

反抗軍據地伊德利布省（Idlib）4日則遭遇歷來死傷最慘重的化武攻擊，包括孩童與女性共數十人死亡，促使美國總統川普在上任第77天毅然改變政策，首度下令直接攻擊敘利亞政府。

以下為美聯社所整理的敘利亞內戰與美國因應措施時間軸：

2011年3月：敘利亞安全部隊在南部德拉市（Daraa）拘留一群被控在學校牆壁漆上反政府塗鴉的男孩，隨後爆發抗議活動；德拉市4名抗議人士18日遭安全部隊擊斃，示威活動開始蔓延，總統阿塞德（Bashar al-Assad）軍隊也展開鎮壓行動。

2011年8月18日：美國時任總統歐巴馬呼籲阿塞德下台，並下令凍結敘利亞政府資產。

2012年8月20日：歐巴馬表示，使用化武將跨越美國設下的「紅線」，改變他干預敘國內戰的程度，並將招致「嚴重後果」。

2013年3月19日：敘利亞北部阿薩爾鎮（Khan al-Assal）爆發毒氣攻擊事件，造成大約26人喪命，敘利亞政府與反抗軍相互卸責。聯合國調查團隨後發現，攻擊者使用沙林神經毒氣，但沒有找出幕後黑手是誰。

2013年8月21日：反抗軍掌控的首都大馬士革郊區有數以百計平民出現窒息現象，造成許多人抽搐、瞳孔縮小與口吐白沫。聯合國調查員前往現場後確認，平民區曾遭裝載沙林毒氣的地對地飛彈襲擊。美國與其他國家將此歸咎於敘利亞政府，因其是內戰中已知唯一擁有沙林毒氣的一方。

2013年8月31日：歐巴馬表示，將尋求國會授權，對敘利亞政府發動懲罰性攻擊，但他似乎無法在國會爭取到足夠的支持。

2013年10月14日：敘利亞成為禁止化學武器公約（Chemical Weapons Convention）簽署國，不准製造、儲藏或使用化武。

2014年6月23日：禁止化學武器組織（OPCW）表示已移除敘利亞政府最後持有的化武，不過，反抗軍官員堅稱，政府沒有充分記錄存量，還留有庫存。

2016年8月24日：OPCW與聯合國合作小組確定，敘利亞政府曾2度在北部伊德利布省平民區，使用直升機對反抗軍發動氯氣攻擊。

2017年4月4日：伊德利布省汗舍孔鎮（Khan Sheikhoun）遭遇疑似神經毒氣攻擊，至少86人喪命。目擊者說，是俄國或敘利亞蘇愷型（Sukhoi）戰機進行這起攻擊，不過莫斯科與大馬士革當局都予以否認。

2017年4月5日：川普表示，阿塞德政府疑在敘利亞發動化武攻擊，「跨越了許多底線」。

2017年4月6日：美國晚間對敘利亞連續密集發射巡弋飛彈，報復對方稍早以化學武器攻擊平民百姓。川普表示，對敘利亞發動攻擊符合美國「重要國家安全利益」。（譯者：中央社周莉芳）1060407

(中央社)