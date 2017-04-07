糾眾砸醫院 逞兇者每人至少罰3萬

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嘉義市陽明醫院5日深夜遭人持棍棒砸碎大廳玻璃門，市府衛生局今天譴責暴力，將依違反醫療法通知6人到案，每人至少開罰新台幣3萬元。

位於嘉義市政府後方的陽明醫院，5日深夜遭人砸毀1樓大廳自動門玻璃，逞凶者隨後跳上接應車輛逃逸，警方事後在嘉義縣、市查獲6名嫌疑人。

其中，主嫌21歲蔡姓男子聲稱因護士態度不佳，才糾眾報復。警方偵訊後，依毀損罪嫌將6人函送法辦；被害醫院表示基於「醫療暴力零容忍」，會堅持提告。

嘉義市衛生局今天也譴責暴力，並表示為了維護醫護人員執業環境及病患安全，將依醫療法規定通知6名嫌疑人到案陳述，依法可處以3萬元以上、5萬元以下罰鍰。

衛生局指出，6人涉及刑事責任部分，已移送檢方偵辦；若有毀損醫療設備者，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

衛生局強調，醫療資源是公共財，不容許任何形態的暴力對待，市長涂醒哲去年召開防治醫療糾紛暴力座談會上，就強烈建議醫療院所若遭遇暴力行為，務必提告，以捍衛醫療環境。1060407

(中央社)