美空襲敘報復化攻 國際反應一覽

美軍對敘利亞發射巡弋飛彈，報復本週稍早致命化武攻擊。日本、英國、德國、法國、土耳其、沙烏地阿拉伯、以色列等國表態挺美；俄羅斯和伊朗則表達反對立場。

根據路透社和法新社報導，以下是各國對美軍行動的反應一覽：

一、贊成：

●日本：首相安倍晉三告訴記者：「許多無辜民眾成為化武攻擊受害者，罹難者包括許多年幼兒童，這起悲劇震驚國際社會。」他並說：「日本支持美國政府阻止化學武器蔓延和使用的決心。」

●英國：美國的密切盟友英國對美軍的空襲行動也表達「完全支持」，認為此舉是「對野蠻化武攻擊的適當回應」。

●德國、法國：德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統歐蘭德（Francois Hollande）發表聯合聲明指出，敘國總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）須對疑似化武攻擊導致美軍空襲負起「全部責任」。

●土耳其：在敘國衝突中角色吃重的土國儘管最近跟華府的關係起起伏伏，安卡拉對美軍行動表達「正面」看待。土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）說：「我們認為必須在國際舞台上徹底懲罰阿塞德政權。」

●沙烏地阿拉伯：外交部1名官員讚揚美國總統川普（Donald Trump）的行動「勇敢」。這名官員說，當「國際社會擋不下那個政權的行動」之際，只有川普對此採取行動。

●以色列：總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出，以國「完全支持」美軍空襲傳達的「強烈且明確訊息」。他並說，大馬士革之外，這個訊息「也應該在德黑蘭、平壤和其他地方引起共鳴」。

●波蘭：政府發言人波切涅克（Rafal Bochenek）說：「美國當然是世界和平與秩序的保衛者。有必須反應的狀況、有必須採取真正行動的狀況。多年來，我們眼睜睜看著敘國政權侵害，卻沒有人作出反應。」

二、反對：

●俄羅斯：敘國總統巴夏爾．阿塞德主要盟友俄國毫無意外地對美軍空襲表達堅決反對的立場。克里姆林宮聲明，這場空襲是「對1個主權國家的侵略，違反國際規範」，並說這項行動使「已然可悲的」俄美關係再度蒙受「可觀的傷害」。

●伊朗：對美軍的行動予以「強烈譴責」。伊朗外交部發言人卡塞米（Bahram Qasemi）表示，這種作法只會增強敘利亞的恐怖主義分子的實力。

三、其他：

●中國大陸：外交部發言人華春瑩在媒體簡報中敦促冷靜處理敘利亞問題。她說：「現在最迫切的是要避免進一步惡化情勢。我們反對任何國家、組織或個人，在任何情況下使用化武。」（譯者：中央社何宏儒）1060407

(中央社)