斗六八德里抗議爐渣棄置 環局要求清除

我要評比

斗六市八德里里民抗議廢棄爐渣堆置社區空地，雲林檢方及環保督察大隊今天到場稽查，雲林環保局要求業者立即清除，並採取土壤檢驗是否遭到汙染，還給八德社區乾淨環境。

入圍全國環保教育示範社區前六名的雲林縣斗六市八德社區，近日將接受考評，卻傳出社區一處空地堆置廢棄爐渣上千公噸，只用黑布遮蓋，八德里民拉白布條抗議，要求立即清除。

八德社區居民由八德里長陳明哲、社區發展協會理事長鄧有更帶頭抗議，多名各級民意代表到場聲援，要求政府立即處理，還給乾淨環境。

環球科技大學環境資源管理研究所副教授陳泰安說，這種環境犯罪，政府必須拿出魄力解決。

雲林縣環保局副局長張喬維指出，雲林檢方及環保署督察總隊中區督察大隊下午到八德里現場稽查，業者立即進行清除作業，清除後將採取土壤檢驗是否有汙染，給八德里民明確交代。

張喬維表示，循線追查堆置爐渣是經濟部公告再利用的煤灰廢棄物（燃煤飛灰、燃煤底灰），非屬焚化爐底渣或各式鍋爐所產生的爐渣，將依法要求清除。1060407

(中央社)