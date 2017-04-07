旅遊投資吸金2億 檢調搜索約談
檢調接獲檢舉，一家自稱澳洲外商公司的張姓負責人，以旅遊投資方案吸金2億元。檢調今天兵分4路搜索，約談5人到案，全案朝違反銀行法等罪嫌偵辦。
調查局新北市調查處接獲檢舉指出，「完美生活公司」自稱澳洲外商公司，張姓負責人於104年11月至今年1月間，打著「旅遊投資方案」於大台北地區召開說明會，每投資一單位即澳幣1000元，給予每月4％利息，招攬投資新會員則給5％推薦金，初估吸金新台幣2億元。
受害會員指控，一開始確實有拿到錢，但越掏越多錢後，卻從來沒有參與過公司的免費旅遊，後續投資也都血本無歸，決定向檢調檢舉。
新北市調查處蒐證後，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，檢察官今天指揮調查局幹員兵分4路搜索，約談犯嫌、證人共5人到案，調查幹員初步詢問5人後，將移送台北地檢署複訊。1060407
(中央社)
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