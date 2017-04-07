淘寶雄安新區徵人 揭馬雲早布局

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中國大陸1日宣布設立河北雄安新區後，許多企業都有進駐意願。值得注意的是，農村淘寶近日透過微信招募員工，工作地點就是雄安新區，意外揭露馬雲早在2015年就搶先一步布局。

農村淘寶是中國大陸阿里巴巴集團的戰略計畫，目標是要在中國大陸農村建立1000個縣級服務中心和10萬個村級服務站，實現「網貨下鄉」和「農產品進城」的願景。

大陸官方新設立的雄安新區規劃範圍涉及河北省雄縣、容城、安新3縣及周邊部分區域。微信上的中國報導，農村淘寶雄縣服務中心早於2015年11月開業。

「縣小二」喬立明說，雄縣村淘經營中心經過1年多的努力，基本完成村點全覆蓋，目前有80名「村小二」、143名「淘幫手」，2016年經營數據名列全大陸第8。

喬立明說，2016年雙11雄縣村淘訂單達1萬5200筆，帶動當地麻山藥、白傻子燒雞、王三香腸、無紡布袋等特色商品的銷售，還嘗試農村金融保險。

雄縣有50多家村淘明星服務站，「村小二」平均月收入人民幣6500元（新台幣約2.9萬元），排名整個大陸淘寶「村小二」的前段班。

阿里巴巴鄉村事業部北方大區業務部區域經理高士新表示，雄安新區容城和安新的村淘經營中心，也在戰略規劃中，容城村淘服務中心的辦公室、物流倉庫正在裝修，準備招募60多名「村小二」，正籌備第二場招募會。1060407

(中央社)