第一名！穆斯林寶寶將超越基督教寶寶

一名孟加拉兒童在穆斯林宰牲節的慶祝活動中玩耍。(圖/新華社)

敘利亞兒童在穆斯林傳統節日宰牲節中，參加繪畫和遊戲等活動。(圖/新華社)

最新研究預測，未來20年出生的穆斯林寶寶，將會超越基督教寶寶和所有其他宗教信仰的寶寶，首度成為全球宗教當中人數最多的。根據預測，到了2060年，全球人口估計會大幅增加32%，達到96億人次。屆時，所有穆斯林人口將和基督教人口幾乎不相上下。

《皮尤研究中心》(Pew Research Center)最新研究指出，未來數十年內，全球宗教人口成長最快速的將會是信仰穆斯林的群體。儘管近年來，相較於其他宗教人口，有越來越多的基督教寶寶誕生，然而，在2010至2015年之間，穆斯林寶寶的誕生人口佔了全球出生人口總數的31%，遠遠超越了2015年穆斯林所有年齡24％的人口比例。

這並不是說基督教人口會越來越少的意思，全球基督教人口依然呈現成長的趨勢，只是增速減緩而已，過去幾年來，基督教寶寶全球誕生率達到33%，而全部基督教的人口占比，在2015年達全球人口的31%。

研究指出，預計到了2030至2035年之間，穆斯林寶寶的誕生率就會微幅超越基督教寶寶了，於此同時，全體基督教人口也會跟著成長很多。

值得注意的是，發展中國家的穆斯林和基督教人口，像是在撒哈拉以南的非洲地區，因為高出生率和嬰兒死亡率下降的關係，將有陸續成長的趨勢，反觀在人口老化和低出生率的地區，像是中國、日本、歐洲和北美等地，則有較多無宗教信仰人口出生。

2060年，全球人口估計會成長32%，到達96億人次。其中，穆斯林的年輕族群和高出生率，將會推升全球穆斯林宗教人口成為最大宗的信仰人口，預計驚人的成長高達7成左右。

儘管基督教人口預計也將成長34%，比全球人口增速還快，但還是不及穆斯林人口成長快速，到了2060年，全部穆斯林人口將占31%，與基督教人口占比32%不相上下。

(中時電子報)