溪尾成輕航機飛行基地？ 議員憂安全堪慮

烏日區溪尾大橋旁的農地，被違法使用作為輕航機基地，居民憂心安全問題。（林欣儀攝）

台中市烏日區溪尾大橋旁的一塊農地，10多年來被當作輕航機基地，常有輕航機在此起降、試飛，去年發生墜機事件後才沉寂一段時日，最近又有民眾拍攝到輕航機在沙洲飛行的影片，市議員吳瓊華憂心安全問題，公所則強調該地目屬違法使用，已要求回歸農業使用。

吳瓊華表示，去年就曾有輕航機在溪尾大橋附近墜機，且機上的一對男女還「肇逃」，令人不解的是，事隔一年，為何又有輕航機沿烏溪附近低空飛行，「什麼時候要掉下來都不知道」，讓附近居民心惶惶。

溪尾里長謝丁來說，該基地已經存在10多年，基地經營者還在農地上設置建物、跑道，去年颱風侵台時建物曾毀損，後來又重新蓋起，卻因輕航機低飛時會發出大聲噪音，且安全性問題引發居民不滿，經多次抗議後，最近飛行次數較少。

烏日區公所指出，該基地屬於農業用地，早在5年前就被認定為違規使用，今年經民眾反映後，地政局3月間已發文給公所、也進行過2次裁罰，將於6月進行查勘、了解是否確實回歸農業使用。

(中時)