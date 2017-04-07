爆裘莉親哥介入 小布怒「選他還是我」 閃離

裘莉離婚後，現在仍和詹姆斯（右圖後）同住照顧孩子。（圖／達志影像）

好萊塢昔日銀色夫妻布萊德彼特（Brad Pitt，小布）和安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）去年9月證實申請離婚，關於婚變主因眾說紛紜，雙方都曾傳出有第三者介入，但最新的版本更勁爆，紀錄片導演伊恩霍爾珀林（Ian Halperin）大爆料，指裘莉親哥哥才是幕後真正小王，使小布一度要求裘莉表態：「選他還是我」。

據外國媒體《Radar Online》報導，詹姆斯（James Haven）和裘莉兄妹關係親密，兩人曾在鏡頭前大方嘴對嘴擁吻，感情好到被傳過不倫戀，伊恩霍爾珀林最近在布裘友人爆料下得知，詹姆斯先前在裘莉點頭下入住布裘豪宅，使一家之主小布忍無可忍，對裘莉大吼：「選他還是我」。

除了吃醋裘莉兄妹之間感情外，小布也很不爽詹姆斯常私自擔任起保母工作，未經他同意照顧小孩，小布因此抱怨：「家中保母夠多了，我不需要再一個」，幾回抗議無效後，小布才心死決定結束婚姻關係，而布裘離婚後，詹姆斯仍和裘莉同住照顧小孩，但對上述謠言，當事人尚未出面澄清。

(中時電子報)