誠品精選店、Tomods南部1號店 插旗漢神巨蛋
高雄百貨業業績呈現停滯狀態，甚至嚴重下滑，百貨龍頭漢神巨蛋B1四月進行大改裝，誠品全台首家精選店「expo SELECT」、東京人氣藥妝店「Tomods」南部1號店皆選在巨蛋開幕，帶動業績逆勢成長，清明連假4天與去年同期相比暴漲116%。
漢神巨蛋去年度營業突破120億大關，笑傲業界。店長南野雄介指出，今年第一季業績較去年同期成長5％，近期B1進行櫃位改裝，已開幕的600坪家用區，4天連假較去年成長116%，4月25日全面開幕，後勢看漲。
expo SELECT誠品生活精選店，4月攜手逾50家文創品牌、近20個南部獨家品牌進駐漢神巨蛋。台灣人設計作品在國際屢獲大獎，在這裡也找得到，像是奇想生活推出的「超快速解凍板」、鶯歌陶瓷畫眉鳥藍牙拉吧、源自高雄的0.1公分空氣感玻璃杯。即起至4月19日滿2000元現抵200元。
日系藥妝「Tomods」主打與日本同步商品、價格具競爭力，進軍台灣5年，目前有23家店，首度開拓南部市場，先在漢神巨蛋插旗，接著到漢神本館開南台第2家，預計2018年底展店60家。業者指出，即起至5月底免費申辦會員，4月7至9日消費滿399元即享85折，另至4月13日贈超值抵用券。
(中時)
關鍵字：漢神巨蛋、expo SELECT、Tomod's
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