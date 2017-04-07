彰中日本踏查 爭取雕塑家黃土水最後兩件作品返鄉
彰化高中圖書館推動「以行動完成閱讀」，舉辦日本踏查，鍥而不捨獲得捐贈近代台灣天才雕塑家黃土水的作品，讓踏查活動，成為最有特色、最有具體成果的國際教育，今年邁入第8年，要持續不可能的任務，前往新潟佐渡島爭取黃土水最後2件作品返鄉。
黃土水在其短暫36歲生涯中，在雕塑藝術上達到非凡成就，被公認為近代台灣第一位不可多得的天才雕塑家，留日期間，1920年代4件作品，已有1件真品，1件複製品
，獲日本收藏人無償捐贈彰化高中，國寶返鄉，意義非凡。
彰中圖書館主任呂興忠表示，這次踏查獲得宏碁集團創辦人施振榮、旅美校友楊肇樑等捐款補助，將帶領20名未曾出國的學生出發，進行一周的學習之旅。
這次除了拜訪東京工業大學諾貝爾醫學獎大隅良典，主要任務是到新潟佐渡島拜訪佐渡名家山本悌二郎的後代家屬。山本悌二郎曾任日本農業大臣，日治時期曾至高雄等地負責糖業發展，是台灣現代糖業的奠基者。
黃土水曾經為山本悌二郎雕塑二座銅像，目前一座存放佐渡市公所，一座在佐渡真野公園，踏查團師生將拜會市公所與真野公園，爭取黃土水的山本銅像複製返鄉。
踏查學生近來勤練日本童謠「紅蜻蜓」與彰中退休老師白圻勇作曲填詞的日文「黃土水高木友枝銅像之歌」，並摺200隻紅蜻蜓，將送給拜訪的日本人士，當見面禮。
(中時)
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