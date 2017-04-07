高市勞檢65家違法 中油.三芳化學又上榜

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高市勞工局公布65家企業違反勞基法，圖為今年1月勞動部會同地方機關到中油稽查。（勞工局提供）

105年各縣市勞動稽查結果，以高雄市達成率134%最高，開出逾千張罰單、裁處5302萬元。今日高市勞工局再公布今年第3次勞檢有65家企業違法，其中三芳化學、中油屢上榜分別裁罰32萬、30萬元，並要求限期改善，否則將再重罰。

勞工局針對這65家違規事業單位，分別開罰2萬至32萬元不等，累計裁罰金額312萬元。勞動條件科分析，普遍原因在於勞工單月加班超時、加班費給付不足等因素。

其中，位在仁武區的三芳化學已第6度上榜，罰金已破百萬，但仍罰不怕。勞工局指出，三芳已屬累犯，先前勞工每月嚴重超時加班120小時，此次再度查獲外勞薪資低於基本工資、單月加班高達84小時，合計重罰32萬元。

中油公司也被列入勞檢黑名單，近5年累積繳逾200萬罰金。勞工局表示，中油受限經濟部管理辦法約束，夜點費未納入工資母數，違反勞基法，光是違反第24條「延長工作時間未依規定加給工資」已罰了9次，呼籲中油循內部方法解套，而非長期損害勞工權益。

此外，中法興物流未將伙食費、各項津貼計入加班費計算基礎，導致加班費給付不足，勞工單月加班時數高達73小時，重罰24萬元。吳記餅店給付勞工加班費不足、又使勞工連續出勤25天，遭罰6萬元；方師傅瑞北店使勞工單月加班27.5小時，卻未支付勞工加班費，處2萬元罰鍰。

(中時)