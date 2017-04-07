化學物TMAH、HF有毒，高市議員質疑竟能滿街跑

高市議員郭建盟質疑有毒物質TMAH以及「化骨水」氫氟酸，因未列為毒化物，竟能以貨車載著滿街跑。（郭建盟提供）

高市議員郭建盟7日在議會質詢，指半導體業常用、對人體有害的TMAH以及「化骨水」氫氟酸，竟能以貨車載送，在高雄街頭穿梭，無法可管；對此，高市環保局長蔡孟裕表示，這兩項化學物質確實尚未被列為毒化物，依法可載運，屆時若中央擴大列管，才能依《毒性化學物質管理法》管制。

郭建盟指出，半導體原料TMAH誤觸後可能致命、無藥可醫，另種「化骨水」氫氟酸HF誤觸後數十分鐘內也會蝕皮見骨，一樣有致命性，兩者均未被列為毒性化學物質，未受環保署「GPS即時追蹤系統」監控，他在楠梓加工區直擊，有廠商以小貨車載著滿街跑，管制相當鬆散。

「地下管線高雄市都管了，這麼劇毒的化學物質卻無法可管？」郭建盟強調，無防護的小貨車載送TMAH、HF，一旦遭受撞擊可能洩漏，卻合乎規定；而且依照道路交通安全規則，即使裝載會致命、易爆、易燃等危險原料，只要200公斤以下，且是固體，絲毫不需要提出計畫書及防護裝備，人民安危沒有保障。

高市勞工局局長鄭素玲回應表示，高雄全市共有27家工作場所因使用HF被列管，製程中使用TMAH的則有1家；環保局長蔡孟裕則說，去年底中央成立化學局，計畫5年內將列管的310種化學物質擴增為3000多種，若屆時TMAH、HF列為毒化物，便能依毒性化學物質管理法規範。

(中時)