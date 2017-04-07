羽田機場第一清潔婦 小鏡子檢查馬桶死角

各國際機場間的交流互訪不稀奇，但有「羽田機場第一清潔婦」之稱的新津春子來台交流，卻交流如何做好清潔，而她「掃廁所時拿小鏡子，檢查馬桶內側髒污」，敬業令人佩服。

桃園國際機場公司表示，桃園機場獲得英國非營利獨立調查機構Skytrax肯定，榮獲2017全球最佳清潔機場第4名，為了精益求精，今天邀請本獎項全球冠軍的「羽田機場清潔達人」新津春子來台交流，希望藉由雙方清潔經驗分享，讓國家門面更精益求精。

桃機公司表示，日本NHK新聞曾介紹過新津春子打掃廁所，除了擦乾淨表面，還會拿小鏡子，檢查馬桶內側是否髒污，她還取得「日本國家建築物清潔技能士」資格證書，專業和一絲不苟的態度讓人印象深刻。

新津春子從事機場清潔工作超過20年，有「羽田機場第一清潔婦」之稱，她說，工作的最大心得就是把「機場當成自己的家，所以好好招待客人。」

她也鼓勵所有清潔同仁要以更專業的態度看待自己的工作，如果要提供旅客更乾淨的環境，一定要時常告訴自己「連小細節也不放過」，希望成為所有清潔同仁對工作應該有的使命感。

桃園機場公司目前桃園機場有850位清潔同仁，負責出入境大廳、各候機室、行李提領區等旅客必經之處的洗手間和整體環境清潔，在清潔洗手間時，要完成「馬桶清潔、洗手檯不潮溼、地板不溼滑、垃圾桶不超過半滿、廁所無異味、衛生紙不短缺」等準則，也希望透過清潔乾淨的空間，留給國內外旅客最好的印象。

新津春子這次來台，主要應桃園機場清潔廠商信實公司邀請，參加2017國際清潔論壇，6日、7日分別在台北、桃園機場，分享寶貴的「機場清潔」經驗。1060407

(中央社)