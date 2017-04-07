豬哥亮10日評估出院 主治醫師證實

綜藝天王豬哥亮上月因大腸癌住進台大醫院，一度命危，家屬甚至簽了放棄急救書。主治醫師梁金銅今證實，豬哥亮病情「穩定」，下週一（10日）將評估是否能出院。其餘不便多談。

豬哥亮3年前罹患大腸癌，日前住進台大醫院，傳出一度命危，豬哥亮的主治醫師、台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅4日受訪時曾透露，家人已簽放棄急救同意書，後又轉進安寧病房，經休養病情已穩定下來，精神也不錯，估計應還有幾個月壽命。1060407

(中央社)